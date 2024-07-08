На пешеходном переходе сбили 46-летнего орловца: мужчина госпитализирован

Как сообщает Орловская Госавтоинспекция, 6 июля 2024 года в Орле произошло ДТП, сбили мужчину на пешеходном переходе.

По предварительным данным, 49-летний водитель «Ниссан Кашкай» двигался по улице Генерала Родина в направлении улицы Полесская. В районе дома №61 по улице Генерала Родина водитель автомобиля сбил 46-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу.

В результате происшествия пешеход с полученными травмами был госпитализирован.

За прошедшие выходные в Орловской области зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали четыре человека.