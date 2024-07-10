На пляже Орла тонущую женщину спас очевидец: видео

В начале недели, 9 июля 2024 года, произошла чрезвычайная ситуация на городском пляже Орла. Около 17.00 часов в реке Ока начала тонуть женщина. Рассказали об этом в МЧС Орловской области.

Женщину в возрасте примерно 60 лет начал спасать очевидец, вытаскивая из воды. Затем на помощь подбежали спасатели. Они незамедлительно приступили к оказанию первое доврачебной помощи, после чего женщину передали в руки медиков. Сообщается, что пострадавшая осталась жива. Видео спасения можно посмотреть по ссылке.

По информации от очевидцев, женщина почувствовала себя плохо еще во время купания.

Учитывая прогнозы о повторной жаре в Орловской области, МЧС напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности. Купаться следует только на специально оборудованных пляжах. Не нырять в незнакомых местах. Не заходить в воду в нетрезвом состоянии и не оставлять детей без присмотра.