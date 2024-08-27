На складах Wildberries изъяли 38 тонн поддельного порошка Tide, Ariel и геля Persil: подробности

На складах Wildberries изъяли 38 тонн поддельного порошка Tide, Ariel и геля Persil. Как сообщает Mash, с начала 2024 года на маркетплейсе торговали поддельной продукцией некие Дмитрий Кузьмин и Антон Кухтин. Они фасовали левую продукцию в подпольном цеху в Подмосковье. Удалось наторговать на сумму 6 369 944,87 рублей, пока покупатели не начали жаловаться на испорченное бельё.

Вскоре на место прибыла полиция и задержала бизнесменов. Им предъявили обвинение в использовании чужих товарных знаков (Procter & Gamble и Henkel). Предпринимателям грозит до двух лет лишения свободы. Кухтин и Кузьмин заявили, что защищать товарные марки иностранных компаний в условиях СВО не нужно, так как первая прямо сейчас сокращает присутствие на рынке, а вторая и вовсе ушла. По их мнению, они делали благое дело (но это не так).

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