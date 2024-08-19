На обувном складе в Орле произошел пожар: видео

В воскресенье, 18 августа 2024 года, на улице 1-й Курской города Орла произошёл пожар в складском помещении. Об этом сообщили представители регионального управления МЧС.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные и техника, чтобы ликвидировать возгорание. К счастью, пострадавших в результате пожара нет. На месте работали 16 сотрудников и 4 единицы техники МЧС России.

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В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания. По предварительным данным, склад, в котором произошел пожар, использовался для хранения обуви и оборудования ООО «Ока».

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