На следующей неделе в Орле пройдёт «Велодень» (12+)

«Велодень» будет проходить по маршруту: площадь Ленина – ул. Максима Горького – ул. Красноармейская – ул. Лескова – ул. Пионерская – ул. Салтыкова-Щедрина – ул. Ленина – площадь Ленина. Дистанцию длиной в 3,5 км можно преодолеть за полчаса. Встать в велоколонну могут все желающие. Но есть несколько ограничений:

дети младше 14 лет должны быть в сопровождении взрослых;

дети, не достигшие возраста 7 лет, — только в велокреслах.

Регистрация участников и раздача атрибутики начнётся в 10.00. Построение колонны – в 11.45, старт в 12.00.

По завершении дистанции на площади Ленина будут организованы конкурсы:

«Трасса» — кто быстрее и аккуратнее проедет змейкой, под перекладиной, восьмёркой, по «качелям», ограниченному по ширине «коридору», а также перенесёт предмет от столба к столбу.

«Безумный велосипед» — участнику нужно преодолеть пять метров на «обратном» велосипеде, когда руль поворачиваешь влево, а велосипед едет вправо.

«Велосилач» — кто больше раз поднимет свой велосипед над головой; в отдельном зачёте мужчины, женщины и дети.

«Трекстенд» — кто дольше простоит на велосипеде на ограниченной площадке.

«Велобиатлон» — участнику необходимо на время от точки старта преодолеть круг до мишени, слезть со своего «коня», поразить мишени, а за непоражённые пройти штрафные круги.

«Драг» — гонки на скорость.

По традиции отметят и самых креативных велосипедистов — у кого самый уникальный и неповторимый костюм.

Организаторы запланировали различные конкурсы даже для тех, кто далёк от велокультуры.

Подведение итогов и награждение участников конкурса состоится в 13.30.

Завершится «Велодень» в 14.30. Предполагается, что в этой спортивно-оздоровительной акции примут участие около двух тысяч велосипедистов.