На социологические опросы уровня коррупции в Орловской области потратят 224 тысячи рублей

В четверг, 1 августа 2024 года, стало известно, что в Орловской области проведут социологическое исследование для оценки уровня коррупции. Соответствующий тендер был размещён администрацией губернатора и правительства региона.

В настоящий момент идёт поиск потенциальных исполнителей. За выполнение работы предлагается 224 тысячи рублей. Об этом сообщили Орелtimes.

Согласно документации, орловские власти интересует два вида коррупции: бытовая и деловая. Для определения их уровня будут проводиться опросы среди жителей региона и представителей бизнеса.

Исследование продлится почти до конца года. Результаты должны быть представлены губернатору 16 декабря 2024 года.