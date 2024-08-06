На Солнце случились две вспышки, которые произошли на разных краях звезды

В понедельник, 5 августа 2024 года, произошло долгожданное событие — на Солнце были зафиксированы две вспышки высшего класса. Первая из них, X1.7, была зарегистрирована в 16:40 по московскому времени, а вторая, предварительно оценённая как X1.2, — между 18:30 и 18:50.

Обе вспышки произошли на краю солнечного диска. Первая — на западном (правом) крае, где находятся активные центры, удаляющиеся от Земли. Вторая — на восточном (левом) крае, где расположены активные центры, движущиеся к Земле. Угроза для нашей планеты маловероятна, так как области вспышек слишком удалены от направления на Землю, и после вспышек не было зафиксировано выбросов плазмы в космос. Однако восточные области сейчас движутся к линии Солнце-Земля и достигнут положения, откуда Земля может быть задета облаками плазмы примерно в среду, а быстрыми частицами — с пятницы-субботу.

Похоже, что Солнце постепенно переходит в режим непрерывной активности. Глядя на расположение пятен, трудно предсказать, когда активность спадёт. Возможно, события нижнего класса X скоро станут привычным еженедельным фоном. Важно следить за тем, происходят ли взрывы в зоне влияния на Землю. Пока фиксируется отрицательный ответ, сообщает «Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ», Похоже, что Солнце постепенно переходит в режим непрерывной активности. Глядя на расположение пятен, трудно предсказать, когда активность спадёт. Возможно, события нижнего класса X скоро станут привычным еженедельным фоном. Важно следить за тем, происходят ли взрывы в зоне влияния на Землю. Пока фиксируется отрицательный ответ, сообщает «Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ».