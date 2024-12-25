На создание фильма «Судбищенская битва» будет выделено более 6 миллионов рублей: в главной роли Виктор Добронравов

Фото: novochag.ru

Сегодня, 25 декабря 2024 года, стало известно, что региональное отделение ВООПИК выиграло конкурс Президентского фонда культурных инициатив. На создание документального фильма «Судбищенская битва» будет выделено 6,1 млн рублей. Над проектом будут работать орловские историки и студия «Слово».

Действие фильма происходит во времена правления царя Ивана Грозного в 1555 году. Хан Девлет Гирей собирает многотысячное войско для похода на русские земли. Царский воевода Иван Васильевич Шереметев по указанию царя отправляется «воевать Мамаев луг» и отогнать врага на север. Обнаружив ханскую переправу, Шереметев отправляет гонца в Москву, а сам начинает преследование. Девлет-Гирей разворачивает войско, но сталкивается с передовым отрядом боярина Шереметева у села Судбищи…

Фильм покажет драматические события битвы, экспертные мнения и ход исторического сражения. В картине будут постановочные батальные сцены-реконструкции с участием профессиональных реконструкторов и актёров театра и кино. Большая часть батальных сцен будет отрисована художником и «оживлена» с помощью современных технологий, пишет oreltimes.ru.

Главную роль — Ивана Шереметева — исполнит заслуженный артист России Виктор Добронравов, известный по роли Онегина в фильме «Онегин» и Василёнка в «Т-34».

Режиссёр фильма — Александр Брынцев, лауреат международных и российских кинофестивалей, доцент кафедры драматургии ГИТР и член Союза кинематографистов («Христя», «Леди №13», «Джаз 100»). Продюсеры — Станислав Абакумов из Орловского отделения ВООПИК и Михаил Фефилов из студии «Слово», снявший фильм «Святые земли Орловщины». Композитор — Екатерина Бурдаева, этномузыкант, победитель всероссийского проекта «ТопБЛОГ» и специалист по культурному наследию русского народа. Исторические консультанты — Виктор Ливцов и Дмитрий Коренев, доктор и кандидат исторических наук.

Премьера фильма запланирована на лето 2026 года. Первые съёмки начнутся в феврале 2025 года.

Фото: Орловское региональное отделение ВООПИК

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