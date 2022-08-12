На «Спецавтобазе» появились ПУМы

МУП «Спецавтобаза» продолжает пополнять свой автопарк. Из запланированных 29 единиц поступило уже 22, в том числе приняты три прицепные подметально-уборочные машины «Магистраль» или, как их ласково называют, ПУМы. ПУМы незаменимы при летней уборке. Они работают в комплексе с самосвалами. По обе стороны от спецмашины и сзади неё установлены щётки, которые сметают грязь и мусор под «тело», а затем по транспортёру передают в самосвал.

Техника прибыла из Саратова, производитель – ООО «ЭкоГормаш». Стоимость каждой единицы составила 5,6 млн рублей. Около месяца потребуется на оформление новинок, затем они присоединятся к уже работающей на улицах технике, — рассказали в пресс-службе горадминистрации.