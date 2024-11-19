Фото: Елена Ермакова/InfoOrel.ru

В понедельник, 18 ноября 2024 года, стало известно, что на территории бывшей орловской крепости археологи обнаружили останки 38 человек. Это санитарное захоронение, и его исследование ещё впереди. Научный сотрудник института Археологии РАН, начальник Сейминско-Суджинской экспедиции Олег Радюш рассказал подробности.

-Люди были сброшены в одну из построек друг на друга, сейчас уже определено 38 человек, подавляющее большинство определимых – мужчины, молодые, очень крепкие, некоторые очень высокие, есть старик без зубов и ребёнок, сначала предполагали, что по датировке может быть Древняя Русь или Смутное время. А сейчас уже уточнили, что всё же XVII век, — Олег Радюш

Останки отправят в Москву для тщательного изучения в лаборатории Института археологии РАН, пишет infoorel.ru. Это займёт годы, а предварительные выводы можно будет сделать примерно через год.

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