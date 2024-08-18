На трассе М-2 Крым перевернулся тягач: орловцев попросили соблюдать правила на дороге

В пятницу, 18 августа 2024 года, в Орловском муниципальном округе произошло ДТП с участием большегруза. Тягач не смог войти в поворот и опрокинулся.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, авария произошла в 8:20 утра на федеральной трассе М-2 «Крым». По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.
— Уважаемые жители Орловской области, Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге. Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизни других людей. В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб 101 или 112,-обратились к орловцам в ведомстве.