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На трассе М-2 Крым перевернулся тягач: орловцев попросили соблюдать правила на дороге

Светлана Соколова
18 августа 2024
Фото: Мой Орел | Город • Новости • Орловчане

В пятницу, 18 августа 2024 года, в Орловском муниципальном округе произошло ДТП с участием большегруза. Тягач не смог войти в поворот и опрокинулся.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, авария произошла в 8:20 утра на федеральной трассе М-2 «Крым». По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

— Уважаемые жители Орловской области, Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге. Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизни других людей. В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб 101 или 112,

-обратились к орловцам в ведомстве.
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