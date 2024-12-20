На трассе в Орловской области пенсионерку переехали сразу два автомобиля: пожилая женщина скончалась

Фото: УМВД России по Орловской области

В четверг, 19 декабря 2024 года, в Орловской области произошло смертельное ДТП. Около 17:00 на автодороге «М-2 Крым» под колесами машин погибла пожилая женщина.

Трагедия случилась, когда автомобиль «ГАЗ», за рулём которого находился 56-летний водитель, двигался в сторону Москвы. В районе 348 км машина наехала на 71-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого на пешехода наехал ещё один автомобиль, который затем скрылся с места происшествия, пишет newsorel.ru.

От полученных травм пенсионерка скончалась до приезда скорой помощи.

Ранее мы писали, что в Мурманской области столкнулись грузовой и пассажирский поезда: есть пострадавшие.