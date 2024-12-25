На улучшение дорожной безопасности в Орловской области потратят 16 миллиардов рублей

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил паспорт ведомственного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», рассчитанного до 2029 года, который реализует департамент дорожного хозяйства, транспорта и государственных строительных программ региона. Этот проект является частью государственной программы «Развитие транспортной системы в Орловской области».

В рамках проекта запланирован ежегодный ремонт не менее 65 километров автомобильных дорог общего пользования местного значения. Общий объём финансирования, учитывая достигнутые показатели 2024 года, составляет 16,54 миллиарда рублей, из которых 894,913 миллиона рублей выделяется на капитальный ремонт дорог регионального и межмуниципального значения.

Строительство и реконструкция дорог обойдется в 1,54 миллиарда рублей, а 830,34 миллиона рублей планируется направить на закупку дорожно-строительной техники и оборудования. На содержание дорог местного значения предусмотрено 5,345 миллиарда рублей.

В ходе «Правительственного часа» депутаты Орловского облсовета заслушали отчет о выполнении нацпроекта «Безопасные качественные дороги», где Алексей Субботин, руководитель департамента, сообщил о финансировании в 1,146 миллиарда рублей за 2024 год. В 2025 году намечен ремонт 13 участков региональных дорог протяженностью 76,4 километра и другие работы, сообщает «Орелград».