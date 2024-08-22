На въезде в Орловскую область установили информационные баннеры для курян: важная информация о том, где получить помощь

Фото: тлеграм-канал Андрея Клычкова

В среду, 21 августа 2024 года, стало известно, что со стороны Курска, на въезде в Орловскую область, установили специальные баннеры. На них указана контактная информация круглосуточного пункта приема переселенцев, о чем сообщил губернатор Андрей Клычков.

Эти баннеры размещены на основных трассах региона. Также в придорожных гостиницах, кафе и на заправочных станциях можно найти информационные плакаты с телефонами «горячих линий» по вопросам образования, здравоохранения, социальной защиты и миграции.

Как уточнил Клычков, в Орловской области сейчас находятся более 2,5 тысячи курян.

Напомним, что круглосуточный пункт приема жителей курского приграничья размещен в гостинице «Русь» (ул. Максима Горького, д. 37).

Ранее мы сообщали о выплатах жителям приграничных территорий прибывшим в Орловскую область.