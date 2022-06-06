На вокзале в Орле установили макет паровоза и «цветочный календарь»

Необычный арт-объект с макетом паровоза и «цветочным календарем» установили железнодорожники на вокзале Орла. Его разместили в привокзальном сквере между первой и второй пассажирскими платформами на насыпи высотой около двух метров.

Центральная часть композиции — четырехметровый паровоз серии Э, массово использовавшейся в XX столетии. Его макет изготовили орловские железнодорожники в свободное от работы время из подручных материалов. Умельцы украсили паровоз настоящими вокзальными часами, по которым можно сверить время.

Сама насыпь, на которой установлен макет, стала «листом цветочного календаря» с указанием текущей даты. День и месяц работники вокзала обновляют, переставляя цветочные горшки с растениями в необходимом порядке.