Сегодня, 10 декабря, губернатор Орловской области Андрей Клычков произнёс своё ежегодное послание, посвящённое 2025 году. Это значимое событие прошло в великолепном конгресс-холле ТМК «ГРИНН», сообщает «Орловское время».

В своём выступлении Клычков озвучил достижения региона в сферах здравоохранения, промышленности, агропромышленного комплекса, туризма, дорожного строительства и благоустройства, а также поделился видением дальнейшего развития Орловщины. Слушателями отчёта о проделанной работе стали представители областной, городской и районных администраций, депутаты и для многих неожиданно — федеральные политологи. Как отметил телеграм-канал «Орёл. Выборы», среди зрителей были блогеры-политологи: Олег Бондаренко, Игорь Виттель, Игорь Минтусов и Дмитрий Нечаев.

«Вероятно, среди гостей были и другие». — делится канал, ожидая от них искренних замечаний о том, как расцветает область под руководством Клычкова. Напомним, что ранее Дмитрий Нечаев, восхвалявший губернатора, отметил пассионарный характер действий Рыбаковых и их команды, акцентируя внимание на уязвимостях власти и их активном освещении в информационном поле.