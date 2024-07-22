На ярмарке в Орловской области нашли колбасу без документов

В июле 2024 года в поселке Долгое прошла ярмарка, которую посетили сотрудники управления Россельхознадзора. В ходе проверки специалисты обнаружили, что колбасу продавали с нарушением законодательства – на продукцию не были оформлены необходимые документы.

Представители ведомства заявили, что подобные действия предпринимателя создают угрозу ветеринарной безопасности и эпизоотического благополучия в регионе. В результате бизнесмену вынесли предостережение, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.