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Ранее, 21 ноября 2024 года, Орловская среда сообщала, что Вооруженные силы России нанесли удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по оборонному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Эта атака стала ответом на обстрелы западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по объектам в Курской и Брянской областях.

Согласно свидетельствам очевидцев, на «Южмаше» были пробиты три подземных этажа глубиной по 6 метров, где хранились натовские детали и оборудование для баллистических ракет малой дальности, которые могли быть выданы за украинские. Кроме того, боевые части «Орешника» поразили цеха, где производятся оперативно-тактические ракетные комплексы «Гром-2» и дальние беспилотные летательные аппараты, пишет news.rambler.ru .

В настоящее время территория завода в Днепре оцеплена сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ), и доступ к ней имеют только военные специалисты, как сообщает местная пресса.

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