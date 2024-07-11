На Южном подъезде к Орлу произошло тройное ДТП: пострадали четверо

Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области

В четверг, 10 июля 2024 года, на Южном подъезде к Орлу произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель «Chevrolet Niva» выехал на встречную полосу и врезался в «Hyundai Solaris» с дальнейшим столкновением с «Ладой Грантой». Об этом сообщило региональное управление Госавтоинспекции.

Пострадали четыре человека, включая девятилетнюю пассажирку «Hyundai Solaris». Ее и водителя «Chevrolet Niva» отпустили после осмотра. Травмы водителя «Hyundai Solaris» и его пассажира оказались серьезнее – им пришлось лечь в больницу.