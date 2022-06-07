7 июня 2022



Набережную Орлика продлят до Колхозного моста

Планы о продлении набережной Орлика вверх по течению до Колхозного моста озвучил начальник «УКСа» Дмитрий Кузнецов. По его словам, рассматривается возможность продлить набережную Орлика до Колхозного моста, чтобы соединить Зареченский микрорайон с Дворянским гнездом.

Впрочем, в основном он говорил о реконструкции самого моста.
Сегодня ведётся разработка проектно-сметной документации. В ней предусмотрено расширение как проезжей части, так и тротуаров, велодорожки. Уже на следующей неделе документация будет загружена в экспертизу, которая проверит достоверность сметной стоимости и правильность проектных решений. При положительном заключении можно будет заявляться на финансирование.

«Мы рассчитываем в этом году определить подрядчика для реконструкции, а в январе 2023 года перейти от теории к практике. По нашим расчетам, работа займёт 10 месяцев, поэтому можно предполагать, что Колхозный мост будет открыт к концу 2023 года», — рассказал Дмитрий Кузнецов.

 

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Опубликовано 07 Июн 2022 в 15:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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