Набиуллина обнародовала данные о выплате пенсий и зарплат в цифровых рублях

В России выплаты пенсий, зарплат и стипендий в цифровых рублях будут осуществляться на добровольной основе. Гражданам предоставят возможность выбрать способ получения этих выплат. Об этом сообщила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

Свобода выбора

Набиуллина отметила, что внедрение цифровых рублей в систему выплат не будет обязательным. Граждане смогут самостоятельно решать, каким образом получать свои денежные средства, будь то наличными, безналичными переводами или цифровыми рублями. Она сравнила эту инициативу с переходом на карту «Мир», когда у граждан также был выбор между получением пенсии наличными на почте или на банковский счет, пишет gazetanovoros.ru.

«Человек должен иметь возможность выбора, и этот выбор должен сохраняться — будь то наличные, безналичные переводы или цифровые рубли для любых операций, включая зарплаты, пенсии и стипендии,» — подчеркнула Набиуллина.

Проект цифрового рубля

Центральный банк России начал разработку цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа вступили в силу ключевые положения закона, регулирующего правовые аспекты введения цифрового рубля в стране. А с 15 августа стартовал пилотный проект с использованием реальных цифровых рублей.