В Ливенском районе начальница почтового отделения взяла из кассы почти 100 тысяч рублей: решение суда

В начале августа 2024 года стало известно, что в Ливенском районе начальница отделения почты неоднократно пользовалась кассой для решения своих финансовых проблем. Как сообщили в местном районном суде, с октября 2023 года по апрель 2024 года женщина забрала из кассы около 100 тысяч рублей.

В ходе судебного заседания обвиняемая не стала отрицать свою вину. Она объяснила свои действия тем, что была вынуждена брать деньги из кассы в связи с финансовыми трудностями. Однако она уже возместила ущерб своему работодателю. Представитель Почты России подтвердил, что претензий к обвиняемой больше нет.

Суд признал начальницу почтового отделения виновной в присвоении денежных средств (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Ей назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. При вынесении приговора суд учёл смягчающие обстоятельства: наличие у обвиняемой малолетнего ребёнка, активное содействие раскрытию и расследованию преступления.