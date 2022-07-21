21 июля 2022



Начальником УКХ г. Орла назначен Максим Лобов

Руководителем МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» назначен Максим Лобов.

Максим Александрович Лобов родился 2 сентября 1970 года в Орле. Окончил Орловский коммерческий институт по специальности «Экономист-менеджер». Кандидат экономических наук.

Свой трудовой путь начал в 1988 году. После прохождения военной службы работал инженером в коммерческих организациях, с 1993 года – на руководящих должностях.

С марта 2014 года по февраль 2019 года – начальник управления муниципального имущества и землепользования администрации Орла. До апреля 2020 года – региональный представитель ООО «Вторполимер». До июля 2022 года – первый заместитель начальника КУ ОО «Орелгосзаказчик».

 

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Опубликовано 21 Июл 2022 в 12:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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