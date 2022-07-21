Начальником УКХ г. Орла назначен Максим Лобов

Руководителем МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» назначен Максим Лобов.

Максим Александрович Лобов родился 2 сентября 1970 года в Орле. Окончил Орловский коммерческий институт по специальности «Экономист-менеджер». Кандидат экономических наук.

Свой трудовой путь начал в 1988 году. После прохождения военной службы работал инженером в коммерческих организациях, с 1993 года – на руководящих должностях.

С марта 2014 года по февраль 2019 года – начальник управления муниципального имущества и землепользования администрации Орла. До апреля 2020 года – региональный представитель ООО «Вторполимер». До июля 2022 года – первый заместитель начальника КУ ОО «Орелгосзаказчик».