«Надеюсь, вы все сможете мне помочь узнать, кто я»: американец ищет в Новокузнецке  биологическую мать, которая бросила его 20 лет назад

Фото: vashgorod.ru

История, способная тронуть даже самые чёрствые сердца, разворачивается в Сибири. Молодой человек по имени Джеймс, усыновлённый американцами и выросший в США, решил найти свою биологическую мать. Он нанял детективов и активно учит русский язык, чтобы лично присоединиться к поискам.

Летом 2004 года дворник обнаружила в городском парке Новокузнецка брошенного младенца, завёрнутого в одеяло. У малыша не была обрезана пуповина, а рядом нашли длинный светлый волос. Мальчика назвали Женя и отправили в детский дом, откуда через пару лет его забрали приёмные родители. В новой семье он получил имя Джеймс. Когда он вырос, мать и отец рассказали ему о его рождении. Тогда молодой человек решил искать родственников в России.

-Я работал с 14 лет, чтобы выбраться из плохой среды. Надеюсь, вы все сможете мне помочь узнать, кто я, — говорит Джеймс в видеообращении.

Он подключил к поискам волонтёров и нанял частных сыщиков в Новокузнецке. По всему городу расклеены листовки с призывом к женщине, оставившей младенца на скамейке 20 лет назад, выйти на связь.

Пока что биологическая мать Джеймса не нашлась, но с ним связалась жительница Новокузнецка, работавшая раньше дворником. Благодаря ей Женя остался жив и был вовремя передан врачам. Внучка женщины увидела листовку и позвонила по указанному телефону, пишет газета.ru.

Джеймс живёт в Таллахасси (штат Флорида) и учится в колледже. Его приёмная мать — учительница, а отец — полицейский. Девять месяцев назад он начал учить русский язык. В России он ещё не был, но очень хочет приехать и сам участвовать в поисках родной матери.

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