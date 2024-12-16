«Нафтизиновая зависимость»: чем опасны капли от насморка?

В Орловской области наблюдается тревожный рост случаев острых респираторных инфекций, неотвратимо сопутствующих насморку. В нынешние дни капли для носа, несомненно, становятся наиболее востребованным лекарственным средством. Инфекционист и главврач клинико-диагностической лаборатории ИНВИТРО-Сибирь Андрей Поздняков предупреждает о возможных последствиях длительного применения капель и делится советами для тех, кто уже впал в эту привычку, сообщает «ОрелТаймс».

Современный рынок предлагает обилие капель, среди которых сосудосуживающие средства занимают главенствующее место. Их действие заключается в сужении сосудов, что приводит к уменьшению отека и временной легкости. Однако, по словам Позднякова, эти капли следует использовать не более семи дней.

По истечении указанного срока, если состояние не улучшилось, необходимо обратиться к специалисту. Длительное употребление сосудосуживающих препаратов может спровоцировать «нафтизиновую болезнь», когда слизистая носа привыкает к суженным сосудам, а их расширение вызывает новый отек.

В таких случаях медик рекомендует постепенно снижать дозировку капель и прибегать к солевым растворам, а также физиотерапии. В некоторых ситуациях, наиболее радикальным решением может стать операция. Успех лечения «нафтизиновой болезни» во многом зависит от отсутствия полипов и аллергического ринита.