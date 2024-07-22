Найден орловец, который уехал с цыганами

Сергей Дудченко-Чаповский из Орла, пропавший 14 июля 2024 года после того, как сел в машину к цыганам, найден, сообщили в поисково-спасательном отряде «Сармат».

Последний раз его видели возле дома № 23 по улице Средняя-Пятницкая. Ориентировка была опубликована 19 июля 2024 года. Вечером того же дня мужчину заметили в Ливнах.

Недавно в Орле произошло несколько инцидентов с участием цыган. В Детском парке несовершеннолетний цыган Одиссей нокаутировал школьника. Председатель СК Александр Бастрыкин обратил внимание на этот случай. Нападавшего нашли, и он извинился перед пострадавшим.

Также сообщалось о цыганах, которые вели себя агрессивно в Детском парке и сквере Ермолова 15 июля. Сначала произошла ссора между детьми, но затем вмешались взрослые цыгане. Они оскорбляли чужих детей и пытались отобрать у них телефоны. Одна из цыганок напала на человека, снимавшего происходящее на телефон. Полиция составила на неё протокол об административном правонарушении за мелкое хулиганство, сообщает «Орловские новости».