Как получить налоговое уведомление: 693 тысячи орловцам от УФНС России придут конверты в этом году

УФНС России по Орловской области сообщает, что в этом году физическим лицам будет направлено 693,4 тысячи уведомлений об уплате имущественных налогов. Их необходимо исполнить не позднее 2 декабря 2024 года.

По данным правительства Орловской области на 1 января 2024 года, численность населения региона составила 692,5 тысячи человек. По этому показателю область занимает только 63-е место в России. Получается, что количество уведомлений почти на тысячу превышает число жителей, включая младенцев и детей.

Налоговая служба уже провела работу по начислению имущественных налогов за 2023 год. Общая сумма составила почти 1,6 миллиона рублей, что на 6,3 % больше, чем за 2022 год. Налоговое уведомление можно получить разными способами:

заказным письмом по почте;

через личный кабинет налогоплательщика или портал госуслуг;

лично в налоговом органе или МФЦ по заявлению о выдаче налогового уведомления.

Сотрудники налоговой продолжают консультировать жителей Орловской области по вопросам уплаты налогов в выездных мобильных офисах. С начала года такие офисы посетили более 350 человек. В одном из банков налоговики рассказали посетителям о Едином налоговом счёте (ЕНС). Пополнить его можно с помощью Единого налогового платежа до срока уплаты налогов. Сумма автоматически распределяется между обязательствами налогоплательщика.

Также налоговики рекомендуют пользователям личного кабинета на портале госуслуг дать согласие на получение налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в электронном виде. Подключив налоговые уведомления на портале, пользователь заранее узнает о начислениях и сможет своевременно оплатить налоги онлайн.