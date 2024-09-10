Налоговики вернули жителям Орла более 1,1 миллиарда рублей

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Пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области сообщает, что на 1 августа 2024 года налоговая служба региона вернула гражданам более 1,1 млрд рублей в виде социальных налоговых вычетов. Это на 27,6% или на 242,4 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В налоговой службе связывают это с расширением перечня налогоплательщиков, имеющих право на получение социальных вычетов, а также с изменением предельных размеров налоговых вычетов. Например, увеличился максимальный размер суммы расходов на обучение своего ребёнка или подопечного — до 110 тысяч рублей. Также вырос предел расходов, с которого можно получить вычет, на своё обучение, медицинские услуги, приобретение лекарств, физкультурно-оздоровительные услуги, по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и добровольного пенсионного обеспечения — до 150 тысяч рублей.

Такой же лимит предусмотрен для затрат на добровольное страхование жизни и прохождение независимой оценки своей квалификации.

Кроме того, теперь вычет по расходам на обучение смогут получить супруги обучающихся по очной форме в образовательной организации. Поскольку социальный налоговый вычет применяется к полученным доходам «год в год», то есть без переноса на будущие и прошедшие налоговые периоды, эта новация распространяется не только на расходы, понесённые с 1 января 2024 года, но и на доходы, полученные с этой даты. Таким образом, налогоплательщик, оплачивающий в 2024 году обучение своей супруги (супруга), может получить вычет в налоговом органе в 2025 году либо у работодателя уже в 2024-м.

Налоговики напоминают жителям Орла о том, что наиболее удобным способом представления налоговой декларации является онлайн-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», сообщает «Орелград».

Ранее мы писали, что 9 сентября 2024 года, стало известно, что прокуратура Советского района города Орла выявила нарушение условий муниципального контракта, заключённого между городским «Жилищным управлением» и орловским ООО «Реновация». Об этом сообщил ОРЕЛГРАД.ru.