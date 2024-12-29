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Намазка, которая ничуть не отличается от красной икры: гости будут уверены, что едят деликатес

Евгения Гулевская
29 декабря 2024

Вот рецепт бюджетной намазки, которая по вкусу напоминает красную икру. Она проста в приготовлении и отлично подойдет для закусок.

Ингредиенты:

  • Сельдь соленая — 1 шт.
  • Морковь — 2 шт.
  • Плавленый сыр — 200 г.
  • Сливочное масло — 100 г.

Приготовление:

  1. Подготовка моркови:
  • Отварите морковь до готовности, затем очистите и нарежьте на небольшие кусочки.
  1. Обработка плавленого сыра:
  • Пропустите плавленый сыр через мясорубку.
  1. Обработка сельди:
  • Очистите сельдь и разделите на филе, затем также пропустите через мясорубку.
  1. Смешивание ингредиентов:
  • В миску с рыбой и сыром добавьте размягченное сливочное масло и пропущенную через мясорубку морковь. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной массы.
  1. Охлаждение:
  • Уберите получившуюся смесь в холодильник на два часа для охлаждения.

Подача:

  • Намазку можно подавать в тарталетках или на ломтиках багета.

Приятного аппетита!

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