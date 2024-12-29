Намазка, которая ничуть не отличается от красной икры: гости будут уверены, что едят деликатес

Вот рецепт бюджетной намазки, которая по вкусу напоминает красную икру. Она проста в приготовлении и отлично подойдет для закусок.

Ингредиенты:

Сельдь соленая — 1 шт.

Морковь — 2 шт.

Плавленый сыр — 200 г.

Сливочное масло — 100 г.

Приготовление:

Подготовка моркови:

Отварите морковь до готовности, затем очистите и нарежьте на небольшие кусочки.

Обработка плавленого сыра:

Пропустите плавленый сыр через мясорубку.

Обработка сельди:

Очистите сельдь и разделите на филе, затем также пропустите через мясорубку.

Смешивание ингредиентов:

В миску с рыбой и сыром добавьте размягченное сливочное масло и пропущенную через мясорубку морковь. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной массы.

Охлаждение:

Уберите получившуюся смесь в холодильник на два часа для охлаждения.

Подача:

Намазку можно подавать в тарталетках или на ломтиках багета.

Приятного аппетита!