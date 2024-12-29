Намазка, которая ничуть не отличается от красной икры: гости будут уверены, что едят деликатес

Вот рецепт бюджетной намазки, которая по вкусу напоминает красную икру. Она проста в приготовлении и отлично подойдет для закусок.
Ингредиенты:
- Сельдь соленая — 1 шт.
- Морковь — 2 шт.
- Плавленый сыр — 200 г.
- Сливочное масло — 100 г.
Приготовление:
- Подготовка моркови:
- Отварите морковь до готовности, затем очистите и нарежьте на небольшие кусочки.
- Обработка плавленого сыра:
- Пропустите плавленый сыр через мясорубку.
- Обработка сельди:
- Очистите сельдь и разделите на филе, затем также пропустите через мясорубку.
- Смешивание ингредиентов:
- В миску с рыбой и сыром добавьте размягченное сливочное масло и пропущенную через мясорубку морковь. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной массы.
- Охлаждение:
- Уберите получившуюся смесь в холодильник на два часа для охлаждения.
Подача:
- Намазку можно подавать в тарталетках или на ломтиках багета.
Приятного аппетита!