Нападающий ФК «Орёл» Максим Дмитриев признан лучшим игроком недели в своей группе

Особенно отличился футболист в матче с тульским «Арсеналом-2», который состоялся в воскресенье, 25 августа 2024 года. В этой игре орловский нападающий смог забить два гола в ворота соперника за десять минут и решить исход матча. Благодаря этому успеху Максим вошёл в пятёрку лучших бомбардиров своей группы.

После этого матча число голов, забитых Дмитриевым в этом сезоне, достигло восьми. По этому показателю он занимает пятое место среди нападающих своей лиги. Больше него забили только Николай Бояркин из белгородского «Салюта» и Андрей Часовских из тамбовского «Спартака».

На следующей неделе орловский и белгородский нападающие смогут встретиться на поле в рамках Кубка России.

Отметим, что Дмитриев — уже второй игрок ФК «Орёл», отмеченный во Второй Лиге. Ранее звание лучшего игрока апреля удалось завоевать форварду Евгению Рагулькину, сообщает «Орелтаймс».

Ранее мы писали, что в среду, 21 августа 2024 года, футбольный клуб «Орёл» порадовал своих болельщиков долгожданной победой. В рамках Кубка России команда встретилась с курским «Авангардом» и сумела одержать верх над соперником. Итоговый счёт матча — 2:0 в пользу «Орлов».