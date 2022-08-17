«Напои меня водой»

№26 (695) от 17 августа 2022 г.

Жители поселка Глазуновка и деревни Новополево через суд добились перерасчета платы за потребленную воду, которая оказалась непитьевой.

Как вышло, что в 21 веке в райцентре одного из центральных регионов России из водопроводных труб годами течет мутная, не пригодная для употребления жижа? Всё просто и цинично: «советские» водопроводные трубы ещё не до конца проржавели, а значит на этом ресурсе еще можно зарабатывать деньги.

«Вкл. — Откл.»

Как рассказал «Орловской среде» местный активист, руководитель Национального комитета общественного контроля по Орловской области Дмитрий Бедняков, водопровод в Глазуновке настолько ветхий, что «рвётся» едва ли не каждый день.

Водопроводная вода желтая, бывает и черного цвета, и с осадком, с металлом иной раз. У жителей Глазуновки и Новополево закончилось всякое терпение, от местных властей — одни отписки, поэтому мы и решили обратиться в компетентные службы, — поделился Дмитрий Бедняков. — Мы обратились в прокуратуру района и Роспотребнадзор. После нашего обращения приехали специалисты, взяли пробы, анализ показал, что вода не пригодна для употребления. Там и осадок, и запах при нагревании. Прокуратура поддержала нас в суде, и нам удалось добиться перерасчета. Кто-то теперь двадцать процентов от стоимости платит, кого-то вообще освободили от оплаты, и, кроме того, прокуратура обязала глазуновских коммунальщиков исправить ситуацию – сделать воду питьевой. Но как они это будут делать, неизвестно, у них денег – ноль.

Территориальный отдел Роспотребнадзора в поселке Кромы отобрал пробы воды по десяткам адресов в поселке Глазуновка; специалисты признали: питьевая вода не соответствует требованиям гигиенических нормативов по органолептическим показателям и содержанию железа.

Виновное лицо – МУП ЖКП Глазуновского района – привлечено к административной ответственности в виде штрафа, выдано предписание об устранении нарушений. Главе Глазуновского района и руководителю водоснабжающей организации МУП ЖКП Глазуновского района были направлены уведомления о несоответствии качества питьевой воды в поселке Глазуновка в 2021 году. После этого администрация Глазуновского района проинформировала Роспотребнадзор, что техническое задание на разработку проекта инвестиционной программы для МУ ЖКП Глазуновского района готовится.

Почему администрация Глазуновского района не сделала этого раньше? Разве районная власть не обязана обеспечить доступ жителей к чистой питьевой воде? Или в должностных обязанностях глазуновских чиновников указано, что они должны начинать работать исключительно по представлениям прокуратуры? Все эти вопросы, естественно, остаются без ответов. И понятно почему.

Достаточно прочитать один из ответов главы Глазуновского района С. Шамрина Дмитрию Беднякову и заместителю руководителя департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области Е. Литвякову, чтобы понять: в Глазуновке проблемы с тротуарами, дорогами, освещением, транспортом и т. д., и т. п. Денег нет практически ни на что. И хотя глава района в своем обращении на официальном сайте района уверяет, что «самый маленький район» сегодня «уверенно развивается как сельскохозяйственный и промышленный центр», средств на то, чтобы сделать жизнь местных жителей комфортной, похоже, никто не пытается заработать.

Все-таки, согласитесь, одно дело — излучать оптимизм на официальном сайте района, другое — подписывать ответы на обращения граждан, которые за свои налоги хотят жить в нормальных условиях.

Итак, на что, по мнению главы Глазуновского района, могут рассчитывать жители райцентра:

«Улицы поселка Глазуновка Глазуновского района преимущественно оборудованы тротуарами и пешеходными дорожками. (Ключевое слово здесь — «преимущественно». – Прим. ред.). Тротуары отсутствуют на нескольких улицах, где существующая жилая застройка затрудняет либо делает невозможным обустройство тротуаров. Освещение улиц осуществляется в социально значимые периоды темного времени суток.

В целях экономии бюджетных средств освещение поселка Глазуновка в темное время суток осуществляется в наиболее социально значимое время: в зимнее время: вкл. в 17-00, откл. в 24-00, вкл. в 05-20, откл. в 06-00; в летнее время: вкл. в 21-50, откл. 24-00, вкл.

В течение 2022 года будут проведены работы по организации освещения улицы Ленина п. Глазуновка полностью в темное время суток.

Указанные в обращении факты в отношении движения школьников в школу в темноте не соответствует действительности, так как учебный процесс в МБОУ «Глазуновская средняя общеобразовательная школа» начинается с 9 часов 00 минут (рассвет в зимнее время в среднем наступает в 8 часов).

Работа по хлорированию и очистке колодцев Глазуновского района осуществляется по результатам оценки качества воды в колодце. В 2022 году проведены работы по очистке и хлорированию колодцев в д. Новополево и д. Ивановка.

Ввиду наличия частного автотранспорта пассажирские перевозки на территории Глазуновского района организованы в соответствии с наличием спроса населения на указанную муниципальную услугу, определяемого по результатам обращения граждан, проведения мониторинга главами сельских поселений.

Работа на муниципальном маршруте п. Глазуновка — с. Тагино автомобиля Лада Ларгус соответствующей категорией прав, спрос населения на данную услугу не более 4 человек в день.

Указанные в обращении факты в отношении расчистки тротуаров в зимний период не соответствует действительности, так как данные работы производились периодически. Присутствовали незначительные отклонения по несвоевременной расчистке, которые были связаны исключительно с неблагоприятными погодными условиями.

Органы местного самоуправления в постоянном режиме осуществляют мониторинг состояния дорог местного значения. Работы по ремонту дорог местного значения осуществляются в соответствии с муниципальной целевой программой, в пределах средств дорожного фонда.

Работы по ремонту автодороги к Ж/Д вокзалу запланированы в местном бюджете на 2022 год, проведен аукцион, 11.05.2021 г. заключен муниципальный контракт №3-2021».

Прокуратура сигнализирует

Как видим, в Глазуновке всё не так уж и плохо. По мнению главы района. И даже ядовитый борщевик здесь не под три метра высотой, а гораздо ниже.

Наш глава отчитался в области, что борщевик ему по колено, на самом деле даже в поселке, не говоря уже о деревнях, борщевик достигает двух-трех метров в высоту. Напишем в соцсетях — приедут тогда и скосят, — рассказал Бедняков. — И возле святых источников растет борщевик, и возле школ, Новополевской, в частности. О тротуарах пишем, о ямах на дорогах, и, знаете, как реагируют? Люди просили весной возле домов заделать ямы — заделали: залили в эти ямы жижу непонятную. Просто издеваются над людьми. И так во всём. Только недавно скандал с водоснабжением был очередной, в деревне Ивановка. Все СМИ об этом писали.

Действительно, о том, что жителям деревни Ивановка, говоря простым языком, нечего пить, написали многие СМИ. До этого в Ивановке побывала общественная активистка Елена Шураева, о том, как местные жители пытаются выжить без воды, она рассказала на своем канале в Ютуб.

Как выяснилось, воды в деревне нет уже четыре года, произошла какая-то авария, однако её, по-видимому, никто не устранил. Все обращения в районную, поселковую администрации, в местный водоканал ни к чему не привели. Тем не менее квитанции об оплате исправно продолжали приходить всё это время.

«Год назад наша Глазуновская администрация создала новую структуру — «Экономсервис». Теперь непосредственно Глазуновку обслуживает Водоканал, а район — вот этот «Экономсервис». Но и у них нет никаких документов: ни схем, ни карт. Нам никто просто не может пояснить, кому принадлежит этот аварийный участок. Нам просто отвечают: возможности восстановить централизованное водоснабжение нет. Без экспертиз, без пояснений. При этом по всей деревне проложены новые пластиковые трубы. Мы не понимаем, как такое возможно», — рассказали жители Ивановки.

Как сообщил портал «Орловские новости» со ссылкой на жителей Ивановки, к ним даже приезжала депутат Госдумы Ольга Пилипенко. Также они обращались к губернатору Андрею Клычкову. «Вот что нам сказали: если вода не питьевая — организуем подвоз воды. Если нет центрального водопровода — пользуйтесь децентрализованными источниками воды. То есть колодцем».

При этом только в прошлом году через суд селяне добились прочистки колодцев. Жители требуют провести экспертизу аварийного участка, найти ответственных за это. Также селяне просят по возможности восстановить централизованное водоснабжение».

После публикаций в СМИ на проблему обратила внимание прокуратура. А это, как мы теперь знаем, прямой сигнал глазуновским чиновникам, что надо бы начинать работать и «уверенно развиваться».

Водонапорная башня – достижение 21 века

Если «развитие» произойдет, Орловская область об этом непременно узнает, можно не сомневаться. Вот, к примеру, 15 августа пресс-служба губернатора на официальном портале Орловской области сообщила о «грандиозном» событии: в поселке Колпна установили новую водонапорную башню.

«Новую водонапорную башню установили в нескольких метрах от того места, где стояла старая, поэтому источником осталась та же скважина.

На количестве воды и ее давлении в сети положительно скажутся размеры башни: высота – 15 метров, объем – 30 куб. м., что в два раза больше, чем у её предшественницы. Изготовление башни, ее поставка и установка от завода-производителя обошлась в 1,6 млн рублей.

Также в завершающей стадии находится ремонт сетей водоснабжения по 2-му Привокзальному переулку в пос. Колпна. Почти 400 метров ветхих чугунных труб заменены на полимерные».

Если говорить серьёзно, то это новость для местной районной газеты: установка водонапорной башни в посёлке — это обычная текущая работа, ремонт сетей водоснабжения и замена части чугунных труб на полимерные — тоже.

Орловчане прокомментировали эту новость в соцсети ВКонтакте:

Вот так достижение в 21 веке!!!))) Пускай весь мир равняется на Орловскую область!!!!! (Хоть бы не позорились)

Может старую башню установят в Нетрубеже, а то там один колодец на пять домов.

С другой стороны, пресс-службу губернатора Клычкова тоже можно понять: в Орловской области не так просто отыскать новости о реальных делах, которые идут на пользу жителям региона, поэтому и приходится создавать положительный контент за счет череды нескончаемых праздников.

Для сравнения: пресс-служба белгородского губернатора как вполне себе рядовую публикует информацию о том, что в рамках губернаторской программы очистки водоёмов на 2022 год пруд хутора Гезово площадью 1,5 га был очищен земснарядом. В будущем здесь планируется создание зоны барбекю, установка беседок и монтаж солнцезащитного экрана.

Пресс-служба напоминает: по поручению губернатора Белгородской области в каждом муниципалитете перед началом комплексных работ прошли общественные слушания. В результате жители сами определили 72 объекта, которые нуждаются в очистке. В общей сложности на работы выделено 1 млрд рублей областных средств.

Не напишет же пресс-служба орловского губернатора о воде в Глазуновке, Ивановке, Новополево, в других населенных пунктах, или о том, как многотысячное стадо свиней всем известной компании поят исключительно чистой артезианской водой, а сельские жители вынуждены довольствоваться мутной жижей.

14 августа интернет-издание «Орелтаймс» сообщило о планах компании «Мираторг-Курск» построить на территории Троснянского района очередной свинокомплекс. Троснянский район давно задыхается от навозной вони, исходящей от «выгодного» для селян производства, поэтому неудивительно, что жители боятся остаться без питьевой воды (по предварительной информации, свинокомплекс будет потреблять 36 000 литров воды в сутки). Боятся, что загрязнят местные водоёмы, и в прямом смысле слова — испортят воздух.

И их опасения не напрасны: «Орловская среда» неоднократно писала о жалобах орловчан на огромные свинокомплексы, которые строят вблизи населенных пунктов, где есть необходимая инфраструктура, и об особых нежных чувствах, которые испытывают орловские чиновники к инвесторам и их свиньям.

Результат этой взаимной любви — катастрофическая демографическая ситуация в Орловской области. Чем больше в области свиней — а их уже больше чем людей, тем меньше последних, особенно в сельской местности, где строительство одной водонапорной башни — целое событие.

Если в 2011 году численность населения Орловской области составляла 785 592 человека, при этом доля городского населения — 65%, а сельского – 35%, то

в 2022 году население Орловской области составило уже 714 04 человека. Доля городского населения увеличилась до 67%, а сельского сократилась до 33%.

В динамике численность населения региона сокращается ежегодно.

В Россию возвращаются «русские» немцы

Тем временем в соседнюю Белгородскую область едут граждане Германии, в Россию возвращаются «русские немцы». Их большое количество свинокомплексов на территории региона не смущает, потому что жалоб на деятельность этих предприятий в Белгородской области практически нет — местная власть соблюдает разумный баланс между интересами инвесторов и жителей региона.

«Русские немцы» мечтают о домах на своей земле, о собственном саде, огороде, подсобном хозяйстве, и они без проблем воплощают эти мечты в жизнь.

О переезде и жизни в Белгородской области они рассказывают на своём Ютуб-канале.

«Население Белгородской области – полтора миллиона человек, и число жителей постоянно растет, — делится со своими подписчиками один из переселенцев. — Область — крупнейший производитель мяса, здесь прекрасные дороги, 1100 прудов и четыре водохранилища. В области несколько высокотехнологичных промышленных тепличных комплексов. Их общая площадь – 88,7 гектара, работают они круглый год и обеспечивают не только Белгородскую область, но и другие регионы России. Белгородская область быстро застраивается, коттеджи растут, как грибы после дождя. Руководству Белгородской области низкий поклон за дороги, за благоустройство».

Что тут добавить: в поселке Разумное, где построили дома «русские немцы», есть всё необходимое для жизни: и чистая питьевая вода, и река, и чернозём, и прекрасные дороги, здесь насчитывается более тридцати учреждений социальной сферы, включая школы, детские сады, учреждения дополнительного образования, библиотеки, почту и т. д. «Русские немцы» радуются доброму отношению со стороны белгородцев, делятся своими планами на жизнь: на своей земле они намерены выращивать фрукты и овощи, держать кур и гусей, что было совершенно невозможным в Германии.

Многие переселенцы строили свои дома «онлайн», ещё находясь в Германии, и ни от одного из них не прозвучало ни одной жалобы в адрес белгородских застройщиков.

На недавней встрече с Президентом России Владимиром Путиным губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков доложил о состоянии экономики региона.

«В регионе на стадии реализации находятся 19 крупных проектов на сумму более 145 млрд рублей. Это позволит создать более 4 тыс. новых рабочих мест. В Белгородской области готовятся еще девять инвестиционных проектов, связанных с импортозамещением.

Белгородские предприятия уже активно включены в процесс импортозамещения. В период с 2022 по 2030 год будут привлечены более 41 млрд инвестиций для освоения новых технологий производства и выпуска новой продукции: от беспилотников различного назначения и режущего инструмента для авиационной промышленности до производства сладкого белка. Все это даст порядка 1000 новых рабочих мест».

Напомним, Белгородская область занимает первое место в Центральном Федеральном округе по добыче полезных ископаемых на душу населения и первое место по производству сельскохозяйственной продукции на душу населения в России; третье место в ЦФО после Москвы и Московской области по объему ВРП на душу населения. Средняя заработная плата по региону к концу 2022 составит 45,450 тыс. рублей против 41,774 тыс. в 2021 году.

В Белгородской области производится больше 20% свинины, 14% мяса птицы, 15% процентов комбикормов, 8% сахара. Сейчас активно идет уборочная кампания. Всего в нынешнем году предстоит убрать 711 тыс. га. Уже собран 41% урожая».

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, вызванную нарушениями цепочек поставок из-за пандемии коронавируса и санкционным давлением на Россию, уровень безработицы в Белгородской области не превышает 0,5% от общего числа трудоспособного населения. Это один из самых низких показателей в ЦФО.

Думаем, губернатор Белгородской области вполне может утверждать, что его регион «уверенно развивается как сельскохозяйственный и промышленный центр». Хотя, у главы Глазуновского района и орловского губернатора на этот счёт может быть другое мнение.

Наталья Зарубина