Нарколог Калюжная поделилась способами облегчить симптомы похмелья

Психиатр-нарколог Марина Калюжная в беседе с интернет-изданием Lenta.ru поделилась наиболее эффективными способами избавления от похмелья.

По её словам, это состояние проявляется через такие неприятные симптомы, как головная боль, тошнота, общая слабость, жажда и раздражительность. Чтобы облегчить похмельный синдром, специалист настоятельно рекомендовала увеличить потребление воды и восполнить уровень электролитов.

Кроме того, врач советует выбрать для завтрака легкие и сбалансированные блюда: каши, овощной суп, варёное яйцо или банан. Эти продукты помогут стабилизировать уровень сахара в крови и обеспечат необходимыми питательными веществами, избегая при этом чрезмерной нагрузки на желудок жирной и тяжёлой пищей.

Еще один способ уменьшить дискомфорт от похмелья – это витаминные комплексы B6 и C, способствующие более эффективной работе печени, главного органа, отвечающего за переработку алкоголя, сообщает «Абзац».