Народные умельцы из Орла отправятся удивлять туляков

Впервые арт-ярмарка «Кладенец» выходит за пределы Орловской области. Первым регионом, который посетят народные мастера, станет Тульская область.

Умельцы из Орла смогут представить свои работы в родовом имении Толстых — Никольское-Вяземское (Тульская область, Чернский район, село Николо-Вяземское).

В основе программы лежит выставка-продажа местных брендов. Организаторы собрали коллекцию, которая отражает всё разнообразие народных промыслов Орла и области.

-Сегодня в тренде всё русское. Мы приветствуем мастеров, которые обращаются к своим корням, сохраняют и развивают наследие предков, представляя миру нечто новое: традиционное и современное одновременно. Для посетителей мы подготовили серию мастер-классов: на „Кладенце“ под руководством опытных наставников можно будет создать плешковскую игрушку, узнать о символизме знаменитой вышивки „Орловский спис“ и сделать обережную куклу-травницу, — рассказала социальный предприниматель и соорганизатор ярмарки Дарья Зотова.

Вход на ярмарку свободный. Время работы: с 10 до 19 часов. Возрастное ограничение: 0+, «Орелтаймс».