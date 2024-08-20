Лев Лещенко бесплатно получил лекарство стоимостью около 1,8 миллиона рублей: известный певец страдает от редкого заболевания, связанного с нарушением обмена веществ

Популярный артист Лев Валерьянович Лещенко борется с опасным заболеванием — транстиретиновым амилоидозом. Это редкая болезнь, которая возникает из-за мутаций гена белка транстиретина в организме и приводит к различным расстройствам и проблемам с сердцем.

Для лечения 82-летнему артисту потребовался дорогостоящий препарат «Виндамэкс», одна упаковка которого стоит около 1,8 млн рублей. Но благодаря поддержке государства, Лев Валерьянович смог получить необходимое лекарство бесплатно. Об этом узнал Mash. Несмотря на небольшую пенсию в размере 30 тысяч рублей, народный артист не сдаётся и продолжает активную деятельность.

Сейчас Лев Валерьянович проходит второй курс терапии, но это не мешает ему давать концерты и заниматься бизнесом. Выступления артиста по-прежнему собирают полные залы, а доход от них составляет 2,5–3 миллиона рублей за концерт.