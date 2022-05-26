Народный фронт призывает власти Орла отремонтировать набережную Оки

Представители ОНФ обратились в администрацию города Орла с просьбой отремонтировать набережную реки Оки. Плитка на парапете смотровой площадки стала отслаиваться от стены и падать на пешеходную часть. В этой ситуации высока вероятность, что плитка в любой момент может упасть на головы гуляющим людям.

«В первую очередь здесь речь идет о безопасности. Тротуары у стены усыпаны осколками, а еще не успевшая обвалиться плитка держится на честном слове. К счастью, на сегодняшний день никто из пешеходов не пострадал. Мы призываем городские власти навести порядок на набережной и в кратчайшие сроки отремонтировать стену», – подчеркнула сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Орловской области Ирина Патронова.

Протяженность аварийного участка набережной составляет порядка 100 м, высота стены – около 3 м. Плитка отслоилась практически на всей площади лицевой стены смотровой площадки – при ее строительстве подрядчик произвел укладку плитки не на бетонную смесь, а на пескосмесь.

Набережная реки Оки была построена к 450-летнему юбилею города Орла. Сдача объекта подрядчиком была произведена в канун Дня города, 5 августа 2016 г. Сейчас объект находится не на гарантии.

По информации регионального Отделения ОНФ