26 мая 2022



Народный фронт призывает власти Орла отремонтировать набережную Оки

Представители ОНФ обратились в администрацию города Орла с просьбой отремонтировать набережную реки Оки. Плитка на парапете смотровой площадки стала отслаиваться от стены и падать на пешеходную часть. В этой ситуации высока вероятность, что плитка в любой момент может упасть на головы гуляющим людям.

«В первую очередь здесь речь идет о безопасности. Тротуары у стены усыпаны осколками, а еще не успевшая обвалиться плитка держится на честном слове. К счастью, на сегодняшний день никто из пешеходов не пострадал. Мы призываем городские власти навести порядок на набережной и в кратчайшие сроки отремонтировать стену», – подчеркнула сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Орловской области Ирина Патронова.

Протяженность аварийного участка набережной составляет порядка 100 м, высота стены – около 3 м. Плитка отслоилась практически на всей площади лицевой стены смотровой площадки – при ее строительстве подрядчик произвел укладку плитки не на бетонную смесь, а на пескосмесь.

Набережная реки Оки была построена к 450-летнему юбилею города Орла. Сдача объекта подрядчиком была произведена в канун Дня города, 5 августа 2016 г. Сейчас объект находится не на гарантии.

По информации регионального Отделения ОНФ

 

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Опубликовано 26 мая 2022 в 14:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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