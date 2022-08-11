Народный фронт призывает власти Орла расширить улицу Веселую во избежание пробок

Представители ОНФ обратились в администрацию города Орла с предложением произвести расширение улицы Веселой от дома № 10 до пересечения с улицей Генерала Родина.

По мнению общественников и представителей отдела ГИБДД УМВД России по городу Орлу, расширение дороги позволит снять проблему постоянных пробок на данном участке.

«К нам обратились орловские автовладельцы с просьбой помочь решить проблему с расширением дороги на улице Веселой. Они отметили, что в вечернее и утреннее время движение по Веселой, а также по улице Зои Космодемьянской из-за сужения дороги останавливается. Поэтому мы включились в работу и выехали на место совместно с представителями ГИБДД и СМИ», – рассказал сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Орловской области Игорь Дробязгин.

Расширение дороги необходимо произвести на участке протяженностью около 120 м. В случае расширения дороги образуются две полосы движения. Это позволит автомобилям выстраиваться в два ряда и совершать маневры при повороте направо быстрее, чем сейчас.

В ГИБДД пояснили, что по улице Веселой идет довольно активный поток автомобильного транспорта, который в разы увеличивается в вечернее и утреннее время. Из-за отсутствия сейчас возможности свободного движения по крайней правой полосе транспортный поток в сторону улицы Генерала Родина останавливается. Результатом этого становится одна огромная пробка, которая начинается на улице Зои Космодемьянской и заканчивается при пересечении улиц Веселой и Генерала Родина.

Общественники обратили внимание городских властей на необходимость оперативного урегулирования вопроса, в том числе из-за активной застройки микрорайона Зареченский и увеличения транспорта на этом участке.

По информации регионального отделения ОНФ