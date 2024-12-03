Орловчанка фиктивно прописала иностранца в общежитие ради 1000 рублей

В Орле женщина оказала помощь иностранцу, оформив фиктивную прописку в общежитии, и оказалась под следствием, сообщает newsorel.ru.

В августе 2024 года она обратилась в МФЦ, чтобы зарегистрировать иностранного гражданина по месту жительства, указав его в своей комнате в общежитии. Женщина была осведомлена о том, что этот гость страны не намерен жить у нее, её намерения не подразумевали предоставление ему места для проживания.

В отношении орловчанки возбуждено уголовное дело по статье «фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» (ст. 322.3 УК РФ).

Она пояснила, что за свою помощь получила от иностранца тысячу рублей. В качестве меры пресечения ей назначено обязательство явки. В данный момент продолжается предварительное расследование, в ходе которого выясняются все обстоятельства дела.