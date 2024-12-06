Наряд на Новый год для жителей Орла: рекомендации экспертов

Стилист Рия Горбунова поделилась изысканными рекомендациями по выбору нарядов для встречи Нового года, ее комментарий опубликован в «Узнай.ру», сообщает «Орловские новости».

Горбунова призывает обратить внимание на металлические оттенки: золотистые, серебристые и медные, которые будут особенно уместны в наступающем году Змеи.

Она настоятельно советует выбирать ткани, обладающие элегантностью и блеском, такие как атлас и шелк, чтобы подчеркнуть утонченность образа.

Не следует бояться пайеток, стразов и мерцающего макияжа; в предстоящую новогоднюю ночь блестящие тени и глиттер станут превосходным дополнением к любому наряду.

«Я бы также рекомендовала встречать Новый год в ярких цветах. Вместо традиционного черного выбирайте насыщенные красные, синие, зеленые и фиолетовые оттенки», — добавила Горбунова.

Кроме того, перья и объемные детали все еще сохранят свою актуальность, добавляя образу дополнительную уверенность и стиль.