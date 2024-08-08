Натяжной потолок или обои: что делать в первую очередь

Натяжной потолок — это ровное полотно, которое становится удачным решением для интерьера, особенно в новостройках. Но что же делать в первую очередь: установить потолок или оклеить стены обоями? Мы расскажем о плюсах и минусах каждого варианта.

Плюсы установки потолка перед оклейкой обоев:

При монтаже конструкции используется оборудование, которое повышает температуру воздуха в помещении до +60 градусов Цельсия. Если обои уже поклеены, они могут деформироваться. Лучше подождать, пока клей полностью высохнет.

Профиль крепится к стенам, и во время следующего ремонта будет сложно удалить остатки обоев из-под него.

Во время сверления стен и потолка отделочные материалы могут запылиться или испачкаться, что усложняет ремонт и последующую уборку.

Однако есть и минусы:

Натяжные потолки легко повредить ножом или другими инструментами.

Если случайно на потолок попадёт обойный клей, его будет трудно отмыть. Могут остаться разводы.

С другой стороны, если сначала оклеить обои, то риск испачкать или повредить потолочное полотно и плинтусы сводится к нулю. Однако есть и недостатки:

После монтажа потолка может возникнуть проблема с удалением обоев, которые окажутся под профилем.

В процессе сверления потолка и стен отделочные материалы могут загрязниться или запылиться. Это усложнит ремонт и уборку.

В итоге выбор зависит от масштаба ремонта и ваших предпочтений. Установка потолка до оклейки стен обоями считается более удобным вариантом, так как позволяет в будущем без проблем менять обои или красить стены.

Таким образом, нет однозначного ответа на вопрос, что делать раньше: устанавливать натяжной потолок или клеить обои. Оба варианта имеют свои плюсы и минусы. Важно учесть масштаб ремонта, бюджет и личные предпочтения.