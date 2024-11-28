Навигатор мер поддержки для предпринимателей Орла: что это такое?

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Все меры поддержки предпринимательства в одном навигаторе — таким стал лейтмотив круглого стола, посвящённого поддержке молодежного бизнеса, собравшего представителей деловых сообществ, институтов государственной поддержки и образовательных учреждений Орловской области. Это важное событие было организовано при поддержке центра «Мой бизнес», сообщает newsorel.ru.

О возможностях и программах говорили представители бизнес-объединений.

Дмитрий Рябцовский, руководитель центра «Мой бизнес», отметил: «Мы применяем комплексный подход к развитию предпринимательства на всех его этапах: от регистрации бизнеса до поиска новых рынков для товаров и услуг, а также вывода продукции на экспорт и предоставления финансовой поддержки на льготных условиях — и всё это в формате единого окна».