Назначен новый глава Орловского округа

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Сегодня, 22 августа 2024 года, исполняющим обязанности главы Орловского округа стал Александр Черных. Его кандидатура была утверждена на внеочередном 41-м заседании Орловского окружного Совета народных депутатов.

Александр Черных родился в 1980 году в деревне Жилина. Он окончил Юридический институт МВД и с 2011 года работает в администрации Орловского округа. В 2018 году он был избран депутатом Образцовского сельского поселения, а с 2019 года возглавлял его. С 2022 года занимал предыдущую должность, сообщает «Орелград».

Также депутаты прекратили полномочия предыдущего главы округа Романа Жукова. «Обращаясь к собравшимся, теперь уже экс-глава поблагодарил коллектив за совместную работу, а также отметил, что гордится результатами, которых удалось достичь совместными усилиями за довольно короткий период», – пишет местная газета «Наша жизнь».