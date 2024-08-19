Ученые Стэнфордского университета выяснили в каком возрасте люди стареют быстрее

Учёные из Центра геномики и персонализированной медицины Стэнфордского университета выяснили, что старение организма происходит скачкообразно в двух основных возрастных периодах — в 44 года и 60 лет. В исследовании приняли участие 108 человек разного возраста.

В ходе эксперимента участники сдавали анализы каждые несколько месяцев на протяжении от одного года до семи лет. Результаты показали, что большинство групп молекул и микробов не менялись постепенно. Исследователи искали кластеры молекул с наиболее значительными изменениями и заметили, что эти изменения происходили в основном в 44 и 60 лет.

Первая волна изменений затрагивала сердечно-сосудистую систему и способность организма усваивать кофеин, алкоголь и жиры. Вторая волна была связана с иммунной регуляцией, углеводным обменом и работой почек. При этом старение кожи и мышц происходило в обоих возрастных периодах.

Итоги эксперимента могут помочь объяснить, почему определённые проблемы со здоровьем возникают в том или ином возрасте.

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