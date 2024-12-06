«Не каждый обрадуется такому сюрпризу»: эксперты предупреждают о том, что не стоит дарить змей на Новый год

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В преддверии Нового года Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы выступил с предупреждением о том, что не стоит дарить змей в качестве подарка. Эта информация была опубликована в Telegram-канале ведомства 5 декабря 2024 года.

Специалисты отмечают, что спрос на этих экзотических питомцев в преддверии праздника значительно вырос, пишут iz.ru. В основном, выбирают маисовых полозов и калифорнийских молочных змей. Однако содержание таких животных требует ответственного подхода и значительных затрат.

-Дарить змей без предупреждения — плохая идея. Их содержание, как и забота о других животных, требует весомых вложений. Не каждый обрадуется такому сюрпризу, — подчеркнули представители Департамента.

Тем, кто всё же решил завести змею, рекомендуется тщательно проверять, надёжно ли закрыт террариум. Важно помнить, что в холодное время года выпускать змею на самовыгул опасно — она может уползти к соседям или на улицу и погибнуть.

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