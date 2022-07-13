«Не надо депутатов дурачить!»

В облсовете обсудили «мусорный» вопрос

№22 (691) от 13 июля 2022 г.

Депутаты облсовета на июльской сессии в который раз вернулись к проходящей «мусорной» реформе. В рамках «часа контроля» они опять затронули самые болевые точки происходящего в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Чиновники с завидным упорством проталкивают идею концессионного соглашения, представляя ранее построенный и готовый к запуску объект под видом нового инвестиционного проекта. Также выяснилось, что ряд проблем так и не нашел своего решения с момента старта реформы. Напряжение в обществе накапливается. Ведь при всем видимом благополучии внутри сферы обращения с ТКО кипят вулканические страсти.

Контейнеры в дефиците

За все подразделения и даже за регоператора пришлось «отдуваться» одному человеку – руководителю областного департамента ЖКХ Григорию Шайкину. Он напомнил, что уже много лет в области отмечается дефицит контейнерных площадок, контейнеров и бункеров. Еще одна беда – острая нехватка специализированных площадок для накопления крупногабаритных отходов (КГО). В итоге вокруг контейнеров скапливается огромное количество мусора. Муниципалитеты не могут в полной мере исполнить свои обязанности по обустройству таких площадок. Так как еще на старте «мусорной» реформы обязанность по обустройству площадок им передали, а финансирование – нет. По мнению Шайкина, региону необходимо создать специальную программу и предусмотреть финансирование из областного бюджета, чтобы муниципалитеты могли навести порядок и обустроить площадки. Удивительно, но речь об этом идет не накануне масштабных преобразований в отрасли и даже не в первый год реформы, а спустя три с половиной года после того, как нововведение заработало! При этом, по оценке «Зеленой рощи», области нужно ежегодно приобретать не менее 2 000 контейнеров, а также ремонтировать уже существующие. Частично эту проблему удастся решить за счет средств федеральной программы. В 2021 году было приобретено 926 контейнеров, еще 508 контейнеров приобретено «Зеленой рощей» за свой счет. Заявка Орловской области на предоставление субсидии из федерального бюджета в 2022 году прошла конкурсный отбор в Минприроды. Заявленная потребность в 2022 году – 1 892 контейнера. Направлена заявка и на 2023 год (на 1 967 контейнеров).

Велика Орловщина, а мусор везти некуда

Еще одной серьезной проблемой господин Шайкин назвал острую нехватку полигонов для захоронения так называемых «хвостов» – тех отходов, которые уже прошли сортировку и из которых отобраны все материалы для вторичной переработки. В регионе работают всего 2 полигона, оба с высокой степенью заполнения карт (в Ливнах и Мценске). Полигон города Ливны в текущем состоянии может прекратить работу в течение одного года. Компанией «Росресурс» не были исполнены инвестиционные обязательства по строительству полигонов в Мценске и Новосиле. Руководство фирмы продолжает обещать построить полигоны теперь уже в следующем году, но в профильном департаменте не верят в реальность этих планов.

В Ливнах между тем проработаны несколько вариантов, в том числе и выделение дополнительного участка земли из уже существующего полигона. Но чтобы это сделать, необходимо на время остановить сортировочный комплекс. Расширение существующего полигона займет два-три года. Но это не окончательный срок. Дело в том, что утверждение ПСД с получением всех разрешений и экспертиз проходит в Саратове и занимает очень много времени. В итоге было принято решение, которое позволит продлить эксплуатацию полигона в Ливнах как минимум на год: это перенаправление части отходов, отнесенных к 4-му классу опасности (а это почти 20% поступающего сейчас на ливенский полигон объема «хвостов»), на полигон «Экостройсервис». Таким образом полигон сможет «продержаться» еще два года.

Как в рекламе: «два в одном»

Очень много вопросов и путаницы возникло вокруг объектов «ЭкоПолис». С этой компанией, как ранее писала «Орловская среда», областные власти намерены заключить концессионное соглашение о создании и эксплуатации объектов для обработки, утилизации и захоронении мусора. Но дело в том, что речь идет о двух разных объектах. В рамках концессии планируется запустить в эксплуатацию полигон (который очень необходим области) и сортировочный комплекс, которых у нас в регионе в избытке. Чтобы предприятие работало и приносило прибыль, оно должно будет где-то взять отходы. А где, если в регионе нет столько мусора? – пытались узнать депутаты. Причем областные власти в пресс-релизах пытаются позиционировать этот объект исключительно по схеме «два в одном». И каждый раз напирают на острую нехватку полигонов. Хотя захоронение и сортировка – совершенно разные вещи.

И вот в очередной раз Григорий Шайкин в своем выступлении в облсовете давил на то, что полигон нам просто необходим. «Мы (департамент) подготовили концессионное соглашение. Вынесли его на рассмотрение правительства. И нас «зарубили». Сказали, что мы неправильно делаем. Переделывайте, чтобы все было на законных основаниях. Вот этим мы и занимаемся. Я думаю, что мы будем просить правительство отменить предыдущее распоряжение и принять новое. Я мог бы сказать больше, но – честное слово – не знаю, какие изменения мы получим от органов спецкомпетенции, которые прорабатывают этот вопрос».

Депутат Руслан Перелыгин обратил внимание на цифры: сколько отходов генерируется за год в области и сколько могут отсортировать существующие комплексы. Эти цифры явно не коррелируются. В ситуации, которую пытаются создать власти, сортировочные комплексы будут вынуждены довольно жестко конкурировать за получение отходов. А без необходимой загрузки мощностей мусоросортировочные заводы попросту будут нерентабельны. И тут сами собой напрашиваются вопросы: кто будет решать, на какой сортировочный комплекс (на старый – «ЭкоСити» или на новый – «ЭкоПолис») поедут разгружаться мусоровозы? И какой из двух сортировочных комплексов чиновники «приговорили» к медленной смерти?

Вся проблема, по словам Шайкина, в той цифре, которую по ошибке заложили в территориальную схему: это пресловутые 346 тысяч тонн якобы ежегодно образующегося мусора, в то время как по факту во всей Орловской области с трудом набирается 200 тысяч тонн. К сожалению, чиновнику не дали договорить. А между тем эта «ошибка» очень и очень дорого обходится всем жителям региона. Ведь именно исходя из этой цифры и был сформирован тариф для каждого жителя, по которому мы с 2019 года платим за переработку и утилизацию несуществующего мусора. И уже в который раз депутаты облсовета прошли мимо этой важнейшей проблемы. Однако надежда, что жители все же будут платить по справедливости, все еще слабо-слабо тлеет. Просто тариф теперь будут рассчитывать не от общего неправильного объема, а конкретно от того, сколько ТКО производит каждый житель (см. врезку).

Альтернативы нет?

Депутат Сергей Кутенев отметил, что с переработкой проблем нет. И если действительно существует острый дефицит мест захоронения, то необходимо смотреть на логистику. Например, если полигон в Ливнах закроют, то возить оттуда «хвосты» в Орел – это дополнительные логистические сложности, дополнительные затраты (которые, естественно, лягут на плечи жителей в виде тарифа). По мнению депутата, предлагаемое решение очень дорогое. Поэтому правильно было бы не концентрировать все «хвосты» на одном, пусть и большом, полигоне под Орлом, а создавать места захоронения максимально близко к местам накопления. У нас достаточно таких мест в разных районах, и депутатов волнует, чтобы решение проблемы не стало «золотым» и не было в конечном счете переложено на жителей.

Господин Шайкин попытался увильнуть, напомнив про существующие ограничения для повышения тарифа, дескать, жителям нечего опасаться. Но мы неоднократно говорили, что уже сейчас тариф задран из-за неправильного расчета объема мусора в территориальной схеме. Так что опасения депутатов абсолютно небеспочвенны.

Между тем идею Кутенева развил депутат Евгений Косогов, напомнив, что в регионе достаточно много мест для расположения полигонов.

Сейчас же власти в виде концессионного соглашения продавливают одно единственное место. И оно имеет массу недостатков. Во-первых, уже по сути созданный полигон «ЭкоПолис» расположен на главенствующей высоте по отношению к областному центру. Многие помнят, как по несколько дней горела старая городская свалка, куда до начала «мусорной» реформы везли отходы. Новый полигон расположен практически в том же месте. Второй момент – это близость к городу Орла. Многие опасаются, что владелец полигона не сможет обеспечить безопасность захоронения отходов, как это не удалось и владельцам старой свалки, а также владельцам действующего полигона под Мценском, который по удивительному стечению обстоятельств загорелся как раз в тот день, когда проходила сессия областного совета.

Ответ господина Шайкина был просто удивительным: «Концессионер сам выберет участок. Мы только предлагаем объект размещения и сортировки». Как можно выбирать, если оба объекта – и размещения, и сортировки – уже построены, причем в совершенно конкретном месте, господин Шайкин не уточнил. Однако депутаты не захотели так просто закрывать тему.

Депутат Руслан Перелыгин напомнил, что концессионное соглашение прописывается под конкретный объект:

«Вы сказали, что в концессии кто победит, тот и выберет место под полигон. Наверное, совпадение, что ООО «Экополис» и завод, который построен под Орлом и еще не введен в коммерческую эксплуатацию, имеют совершенно одинаковые названия. В чем тогда цель концессионного соглашения? Уже известно точное место, где будет полигон. Зачем вы лукавите, что, возможно, будет выбрано другое место? Полигон будет именно там! И зачем вы создали дубль «Экополиса»? Зачем завели в это ООО уставной капитал «Зеленой рощи» – 760 тысяч рублей (из каких, интересно, средств они выделили такую сумму?), и Корпорация развития вложила 240 тысяч? А мы тут играем в какие-то конкурсы! Да уже понятно, кто победит. И прикидываемся, что возможно другое место для полигона. Вам же депутаты сказали: рассмотрите возможность дополнительных полигонов, чтобы не везти под Орел с Ливен, из других районов, и места надо выбирать, как предлагают – заброшенные карьеры, которые уже готовы по своей воронке для захоронения отходов. Подумайте над альтернативами! Не надо депутатов дурачить!» – завершил эмоциональное выступление Перелыгин.

Раздельный сбор все ближе

В очередной раз на сессии зашла речь про внедрение раздельного сбора мусора. Григорий Шайкин напомнил, что в прошлом году уже была приобретена первая партия контейнеров именно для раздельного сбора ТКО. Их попробуют установить в социальных учреждениях: интернатах, школах, детских садах. Власти выбрали такое необычное расположение с тем, чтобы начинать прививать с ранних лет культуру раздельного сбора отходов, которая пока не сформировалась в обществе. Это показали те несколько контейнеров, которые установили по городу. В итоге поскольку рядом с контейнерами для сбора отходов, годных для повторной переработки (оранжевыми), не было контейнеров для остальных отходов – люди несли туда вообще все. В итоге терялся сам смысл установки раздельного сбора. Чиновники предположили, что если начать с раннего возраста – то орловцы привыкнут сортировать мусор. Предложения ставить рядом с контейнерами для вторичных отходов баки для сбора остальных ТКО, увы, в ходе сессии не прозвучало.

Еще один важный момент, – это просчет логистики и наладка путей доставки отходов. Чтобы не получилось так, что одна и та же машина собирала и отходы, пригодные ко вторичной переработке, и отходы, которые на переработку не годятся. При этом опять же без внимания осталась ранее озвученная проблема, что в отдаленных и малонаселенных уголках вопрос рентабельности установки контейнеров для раздельного сбора отходов уже сейчас вызывает сомнение в целесообразности.

Куда исчезло инвестсоглашение?

Очень интересное обсуждение инициировал депутат Сергей Потемкин. Он попытался уточнить, в каких отношениях находятся областные власти и регоператор «Зеленая роща». Депутат напомнил, что по итогам конкурса на отбор регоператора между правительством области и «Зеленой рощей» было подписано инвестиционное соглашение. Причем, согласно этому документу, «Зеленая роща» обязалась инвестировать в сферу обращения с ТКО 50 миллионов рублей. Регоператор не выполнил свои обязательства. И депутат поинтересовался, почему областные власти не расторгают контракт с этим регоператором?

По словам Шайкина, областные власти не заключали с «Зеленой рощей» никакого инвестиционного соглашения. И это соглашение (а если его не заключали, то откуда Шайкин знает о содержании этого соглашения?) экономически необоснованно, так как организация станций перегрузки отходов, по расчетам заинтересованных лиц, усложнит схему и увеличит тариф.

Напомним, в процессе выбора регоператора компания «Чистый город» подала жалобу в УФАС, и при рассмотрении дела факт наличия инвестиционного соглашения рассматривался отдельным пунктом и дал преимущество «Зеленой роще». Именно это, вероятно, и имел в виду депутат Потемкин, когда спрашивал у господина Шайкина, как может не существовать инвестиционное соглашение, если оно стало одним из ключевых моментов при выборе регоператора из двух претендентов? Более того, ход выполнения инвестиционного соглашения (а вернее, почему оно до сих пор не исполнено) неоднократно рассматривался на заседании профильного комитета облсовета, и ранее чиновники не отрицали, что такое соглашение существует.

Господин Шайкин продолжал стоять на своем: при выборе регоператора инвестсоглашение не было основным условием выбора именно «Зеленой рощи» (то есть все-таки инвестсоглашение было?). В итоге депутаты так и не смогли получить ответ на вопрос, почему область не расторгла с «Зеленой рощей» контракт из-за того, что регоператор не выполнил свои обязательства, прописанные в том самом инвестсоглашении, которое то ли было, то ли не было? Спикер облсовета предложил в конце месяца профильному комитету собраться еще раз и конкретно рассмотреть ситуацию в сфере обращения с отходами, пригласить на заседание все заинтересованные стороны и наконец-то получить ответы на интересующие депутатов вопросы.

Без роста тарифов и бюджетных вливаний

Вице-спикер облсовета Михаил Вдовин подвел своеобразную черту обсуждению, когда опубликовал в соцсетях позицию фракции «Единая Россия» по этому вопросу. По его словам, истина находится посередине.

«Нельзя не признать, что «мусорная» реформа, в целом, состоялась. Помню, сколько проблем нам приносила городская свалка, именно свалка, а не полигон с необходимой сортировкой, как сейчас. Раньше туда бесконтрольно свозились горы мусора, которые просто разравнивались двумя старыми, постоянно ломающимися тракторами Т-100. По свалке бродили люди без определенного места жительства, бездомные собаки. Над ними летали стаи ворон. Время от времени там находили трупы людей. Летом свалка часто горела, и её зловонный дым периодически окутывал город. Жуткая картина. Что с этим делать, никто не знал. У города, как всегда, не было денег, а Спецавтобаза, которая отвечала за свалку, не справлялась со своей задачей ввиду отсутствия техники.

Будучи депутатом городского Совета, я начинал свой рабочий день со звонков от людей. Каждый раз мне жаловались на невывезенный мусор. В каждом районе вместо оборудованного полигона были овраги, куда просто сваливали мусор. Ни о какой сортировке речи даже не шло.

Ситуация поменялась после проведения «мусорной» реформы. Все несанкционированные свалки закрыли, мусор предварительно сортируется, его вывоз стал практически регулярным.

Недавно посещал городской полигон. Не узнал, все изменилось коренным образом в лучшую сторону. Но остались проблемы, на которые я обратил внимание в своем выступлении на фракции:

Количества полигонов явно недостаточно. Заявленный процент сортировки – в среднем около 20% – вызывает сомнения, и он мал. Не решен вопрос с вывозом крупногабаритного и строительного мусора. Не хватает контейнерных площадок. Периодически возникают проблемы вывоза и захоронения «хвостов» – остатков мусора после сортировки. Несвоевременная уборка несанкционированных свалок. Эффективность работы регионального оператора «Зеленая роща» оставляет желать лучшего.

Также очень болезненная для населения проблема – это выставление квитанций за фактически невыполненные услуги и исковые заявления с требованием погасить долги. Особенно это касается сельской местности.

Формально все сходится. Наличие одной контейнерной площадки на краю деревни дает основание считать, что населенный пункт готов к вывозу мусора. Но возникает вопрос, как 80-летняя бабушка будет тащить пакет с мусором за два километра? Мне непонятно, но квитанция с оплатой ей вовремя приходит.

Проблем много, но их можно и нужно решить. Позиция фракции партии «Единая Россия» простая – любые реформы, любые преобразования в этой сфере должны проходить без увеличения тарифа и бюджетных вливаний. На этом рынке сейчас появилось много игроков, за этот рынок идёт борьба. Вот пусть желающие предприниматели инвестируют в эту отрасль свои деньги, которые они впоследствии с лихвой окупят», – написал Михаил Вдовин на своей страничке ВК.

К сведению:

Чиновники проиграли скандальное «мусорное дело» и в суде

Для выполнения научно-исследовательских работ по определению нормативов накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) наличие лицензии не требуется. К такому выводу пришел арбитражный суд Орловской области, отказавший в удовлетворении иска региональному департаменту ЖКХ, ТЭК и энергосбережения. Как уточнили в пресс-службе Орловского УФАС России, в суде получила продолжение нашумевшая история с аукционом, который ранее объявляли чиновники. «Орелград» регулярно и подробно освещал ход того разбирательства.

Напомним, это был электронный аукцион на право выполнения научно-исследовательской работы «Определение нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Орловской области». Одним из обязательных требований к потенциальным участникам было наличие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности. Многих это неприятно удивило.

Например, в столичном исследовательском центре «Единое мнение» поразились тому, что научной работой, по сути, должен заниматься тот, кто непосредственно убирает мусор. По такой логике, на поле боя с автоматом должны сражаться только конструкторы оружия. Столичный ИЦ подал жалобу в Орловское УФАС. Специально созданная комиссия пришла к выводу, что требование о наличии лицензии «привело или могло привести к ограничению, недопущению или устранению конкуренции на товарном рынке научно-исследовательских работ по определению нормативов накопления твердых коммунальных отходов». Тем самым был признан факт нарушения региональным департаментом пункта 2 части 1 статьи 17 Федерального закона «О защите конкуренции».

Однако областные чиновники не согласились с мнением Орловского УФАС и обжаловали постановление антимонопольного органа в арбитражном суде, потребовав признать его незаконным и недействительным. Логика была прежней – если у ученого нет лицензии на уборку мусора, заниматься научной работой он не может. Арбитражный суд Орловской области, исследовав представленные по делу доказательства, пришел к выводу, что включение в аукционную документацию требования о наличии лицензии действительно ограничило потенциальный круг участников.

«Таким образом, судом установлено, что решение управления соответствует требованиям действующего законодательства и не нарушает прав и законных интересов заявителя», – резюмируют в пресс-службе Орловского УФАС.

Источник: https://orelgrad.ru/blog/2022/07/08/chinovniki-proigrali-skandalnoe-musornoe-delo-i-v-sude/

Сергей Миляхин