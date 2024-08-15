Где нельзя гулять домашним животным без сопровождения: в Орловском МО с 19 по 25 августа будет проходить отлов бездомных собак

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Администрация Орловского муниципального округа обращается к жителям с просьбой не отпускать домашних животных на свободный выгул без сопровождения в период с 19 по 25 августа2024 года. В это время на территории Большекуликовского, Пахомовского, Платоновского, Образцовского, Неполодского и Знаменского территориальных управлений будут проводиться мероприятия по отлову бездомных животных.

Свободный выгул собаки может представлять угрозу для жизни и здоровья детей и других жителей муниципального образования. Администрация призывает владельцев соблюдать правила содержания домашних животных и не допускать их самостоятельного выхода за пределы места содержания.

Если вы заметили бездомное животное, которое представляет опасность для окружающих, можно оставить заявку на его отлов в соответствующем территориальном управлении или в управлении сельского хозяйства и муниципального контроля. При этом необходимо указать характеристики животного: окрас, размер, особые приметы (если возможно), пол, породу и местонахождение. Также нужно предоставить свои контактные данные: фамилию, имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты и место регистрации или жительства.

В Орловской области действуют строгие правила выгула животных, утверждённые постановлением правительства региона в феврале 2024 года. Согласно этим правилам, владельцы обязаны не допускать самостоятельного выхода домашнего животного за пределы места его содержания. Не допускается нахождение собак в общественных местах без поводка, а собак, имеющих высоту в холке более 40 сантиметров, – без поводка и без намордника.

Также в регионе запрещено выгуливать потенциально опасных собак и собак, высота в холке которых составляет более 40 сантиметров, детям младше 14 лет. Свободный выгул собак на территориях населённых пунктов допускается только в специально определённых местах. При этом домашнее животное должно постоянно находиться под контролем владельца, который обязан обеспечить безопасность граждан, других животных и сохранность имущества.

Запрещается выгуливать собак гражданам, находящимся в состоянии наркотического, алкогольного или иного токсического опьянения, а также лицам, признанным недееспособными. Нельзя натравливать животное на человека или другое животное. Оставлять собак в местах общего пользования можно не более чем на 30 минут, на привязи, с обеспечением владельцем безопасности для других людей и животных.

Ранее мы писали, что Орловские волонтеры ждут добровольцев, готовых приютить домашних животных эвакуированных курян.