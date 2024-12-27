«Не забывайте делать перерывы»: эксперт поделилась советами как не мучиться от похмелья в новогодние праздники

Фото: russian7.ru

В преддверии новогодних праздников нутрициолог Любовь Горелова поделилась советами, как избежать неприятных последствий употребления алкоголя. Специалист подчеркнула важность правильного выбора напитков и закусок.

Горелова рекомендует отдавать предпочтение проверенным брендам спиртного и избегать дешёвых напитков, а также экзотических коктейлей. Перед застольем стоит перекусить, чтобы замедлить всасывание алкоголя.

-Белки и жиры, такие как сыр, орехи или мясные закуски, помогут замедлить всасывание алкоголя, — посоветовала Горелова.

Не забывайте также пить воду — стакан воды на каждый бокал вина или другого напитка поможет предотвратить обезвоживание, которое является одной из основных причин похмелья. Установите себе лимит на количество выпитого и не забывайте делать перерывы — это поможет сохранить трезвость и снизить общее количество употреблённого алкоголя.

Если же похмелье всё же наступило, первым делом постарайтесь восстановить водный баланс — пейте воду, затем переходите к напиткам с электролитами. Также могут помочь витамины группы B и витамин C — их можно принимать в виде добавок или употреблять продукты, богатые этими витаминами.

Восстановить силы после похмелья поможет лёгкий и питательный завтрак, например, омлет с овощами или овсянка с фруктами. И конечно, лучшее лекарство от похмелья — отдых и полноценный сон.