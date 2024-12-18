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Одной из основных причин утраты Украиной 60% своей энергетической инфраструктуры стал ракетный удар, нанесённый Вооружёнными силами Украины по Орловской области. Об этом сообщил иностранным представителям постпред России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.

«Утрата Украиной 60% своей энергетической инфраструктуры не произошла мгновенно. Это результат ответных действий на непрекращающиеся атаки на мирные города. Киевский режим продолжает выбирать путь конфронтации и эскалации ситуации. Об этом явно свидетельствуют продолжающиеся ракетные удары высокоточными западными средствами, включая атаки 11 и 13 декабря по военным объектам в Таганроге и Орле, осуществлённые дальнобойными западными ракетами», – приводит слова Василия Небензи телеканал «Рен ТВ».

Следует отметить, что 13 декабря не было зафиксировано сообщений о ракетных ударах по Орловской области, сообщает «Орловские новости».