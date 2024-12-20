Нехватка кадров в России: почему хотят увеличить переработки и ввести отзыв из отпуска

alrf.ru

В России возникла настоятельная необходимость увеличить объем переработок и ввести механизм отзыва из отпусков — нехватка кадров продолжает расти.

Пока мир обращается к практике четырехдневной рабочей недели, мы выбираем свой собственный путь.

Минэкономразвития представило предложения по внесению изменений в Трудовой кодекс, стремясь повысить гибкость рынка труда и справиться с кадровым дефицитом.

Принятые поправки коснутся переработок, увольнений, отпусков и особых условий для женщин. Ключевыми новшествами станут увеличение лимита сверхурочных часов до 4 в день (вместо текущих 4 за два дня подряд) и до 240 часов в год вместо 120.

При этом госслужащие, работающие по совместительству, сохранят прежний лимит — 120 часов в год.

Кроме того, предлагается повысить оплату за переработки: за первые 120 часов — полуторная ставка, свыше — двойная. Работники в условиях вредного производства смогут быть отозваны из отпуска с их согласия и при условии двойной оплаты.

Согласно данным Росстата, переработки стали повседневностью: 66% сотрудников сталкиваются с ними, а каждый третий трудится сверхнормы почти ежедневно. Однако лишь 11% получает за это дополнительное вознаграждение, сообщает «ОрелТаймс».