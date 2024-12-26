Необычное ДТП со сбитым трактористом и пострадавшим пешеходом произошло на окраине Орла: подробности

Фото: Госавтоинспекция Орловской области

Сегодня ночью, 26 декабря 2024 года, на выезде из Орла произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Водитель «Хендэ» сбил тракториста, который ремонтировал трактор «Беларус». Рядом в этот момент проходил пешеход, которому тоже досталось.

По информации Госавтоинспекции, авария случилась в 02:50 на Кромском шоссе. Водитель автомобиля «Хендэ» совершил наезд на 23-летнего тракториста, который занимался ремонтом опорного колеса задней щётки трактора «Беларус». В результате аварии колесо сбило 45-летнего пешехода, который в это время находился рядом, пишет newsorel.ru.

Тракториста срочно увезли в областную клиническую больницу, где он был госпитализирован. Пешеход сам обратился за медицинской помощью, после чего был отправлен на амбулаторное лечение.

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