Необычные попутчики: какие животные путешествуют вместе с орловцами

Пограничники рассказали о самых необычных животных, которых жители Орловской области брали с собой в путешествия за границу. За 8 месяцев 2024 года из региона было вывезено 34 питомца.

Специалисты называют таких животных компаньонами. Помимо привычных кошек и собак, орловцы путешествовали с чилийскими домашними белками, декоративными курами и даже попугаями. Об этом сообщил Орелtimes.

Большая часть необычных компаньонов посетила Абхазию и Грузию. Но были и те, кто отправился в Венгрию, Германию, Израиль, Турцию, Хорватию, Черногорию и Сербию.

Во всех случаях оформление ветеринарных сертификатов осуществлялось инспекторами Управления Россельхознадзора после проверки документов и осмотра животных. Специалисты считывают микрочипы специальным прибором.

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